При взрыве в жилом доме в Самаре пострадал пожилой мужчина

В воскресенье, 24 ноября, в 10:31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке бытового газа в многоквартирном доме на ул. Академика Кузнецова, 11, в Красноглинском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что произошел взрыв газового баллона для портативных газовых приборов емкостью 200 мл с последующим горением домашних вещей на площади один кв. м. Пожар был ликвидирован до приезда огнеборцев.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время происшествия никто не погиб. Для медицинского осмотра в Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Пирогова направлен 78-летний мужчина с ожогами рук и лица.

В чрезвычайной службе подчеркивают, что повреждения конструкции жилого дома не произошло. Эвакуация жильцов не проводилась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.