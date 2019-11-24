Волейбольная "Нова" уступила "Зениту" - 1:3

В 7-м туре чемпионата России ВК "Нова" на домашнем паркете уступил петербургскому "Зениту" — 1:3.

В первой партии хозяева оказывали упорное сопротивление до самой концовки. Второй сет гости взяли легко — однако после того, как тренерский штаб предоставил передышку лучшему снайперу команды и лучшему игроку 6-го тура Георгу Грозеру, "Нова" инициативу перехватила.

Немецкий диагональный вернулся на площадку в четвертой партии при счете 17:13 в пользу хозяев. Равновесие тут же восстановилось — 17:17. В концовку оппоненты пришли при равном счете, но первый же сетбол "Зенита" эффектным блоком реализовал Ореол Камехо.