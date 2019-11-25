ХК "Лада" обыграл ЦСК ВВС - 4:2

Эта игра стала уже третьей очной встречей соперников в сезоне. В составе "Лады" дебютировал вратарь Сергей Коробов, перешедший в команду недавно из "Нефтяника".

После поражения от "Дизеля" в предыдущем матче "Лада" вышла с хорошим настроем: с первых минут хозяева прочно завладели инициативой, раз за разом заставляя вратаря ЦСК ВВС Федора Коротаева вступать в игру.

Продержался голкипер самарцев до 9-й минуты: Юрий Назаров точной передачей вывел на пустые ворота Семена Кизимова — 1:0.

На 14-й минуте Кизимов, не забивавшей до отчетного матча, оформил дубль не без помощи рикошета — 2:0.

Еще несколько атак хозяев в первом периоде вполне могли стать голевыми, но Коротаев в остальных эпизодах свою команду выручил.

Во втором периоде игра выровнялась, гостям удавались неплохие отрезки. Впрочем, и хозяева могли увеличить счет: Назаров в меньшинстве убежал к воротам Коротаева, но тот выручил свою команду.

В начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Александр Тимирев продемонстрировал свое умение играть на чужом пятаке — 3:0. Затем Сергей Скворцов резким броском в быстрой контратаке "размочил" счет (3:1).

Вскоре ЦСК ВВС сократил счет до минимума: хозяева оставили в одиночестве на своем пятаке Раделя Фазлеева — 3:2.

На 49-й минуте Константина Майорова вывели один на один с голкипером летчиков, но переиграть его капитан "Лады" не смог.

Но на 55-й минуте Андрей Белозеров воспользовался ошибкой гостей в собственной зоне и точно бросил — 4:2. Этот счет не изменился до финальной сирены — "Лада" в третий раз победила самарцев в нынешнем сезоне.