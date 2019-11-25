16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" обыграл ЦСК ВВС - 4:2 "Ладья" по буллитам победила "Снежных барсов" ХК ЦСК ВВС проиграл пензенскому "Дизелю" - 0:2 "Лада" в Пензе уступила "Дизелю" "Ладья" в овертайме уступила "Белым Медведям" - 2:1

Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл ЦСК ВВС - 4:2

ТОЛЬЯТТИ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эта игра стала уже третьей очной встречей соперников в сезоне. В составе "Лады" дебютировал вратарь Сергей Коробов, перешедший в команду недавно из "Нефтяника".

После поражения от "Дизеля" в предыдущем матче "Лада" вышла с хорошим настроем: с первых минут хозяева прочно завладели инициативой, раз за разом заставляя вратаря ЦСК ВВС Федора Коротаева вступать в игру.

Продержался голкипер самарцев до 9-й минуты: Юрий Назаров точной передачей вывел на пустые ворота Семена Кизимова — 1:0.

На 14-й минуте Кизимов, не забивавшей до отчетного матча, оформил дубль не без помощи рикошета — 2:0.

Еще несколько атак хозяев в первом периоде вполне могли стать голевыми, но Коротаев в остальных эпизодах свою команду выручил.

Во втором периоде игра выровнялась, гостям удавались неплохие отрезки. Впрочем, и хозяева могли увеличить счет: Назаров в меньшинстве убежал к воротам Коротаева, но тот выручил свою команду.

В начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Александр Тимирев продемонстрировал свое умение играть на чужом пятаке — 3:0. Затем Сергей Скворцов резким броском в быстрой контратаке "размочил" счет (3:1).

Вскоре ЦСК ВВС сократил счет до минимума: хозяева оставили в одиночестве на своем пятаке Раделя Фазлеева — 3:2.

На 49-й минуте Константина Майорова вывели один на один с голкипером летчиков, но переиграть его капитан "Лады" не смог.

Но на 55-й минуте Андрей Белозеров воспользовался ошибкой гостей в собственной зоне и точно бросил — 4:2. Этот счет не изменился до финальной сирены — "Лада" в третий раз победила самарцев в нынешнем сезоне.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1