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Хоккей Спорт

"Ладья" по буллитам победила "Снежных барсов"

НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Второй матч против "Снежных Барсов" сложился для "Ладьи" лучше, чем первый. Тольяттинцы одержали победу.

В середине стартового периода Даниил Бубнов вывел волжан вперед. Хозяева до перерыва отыгрались благодаря шайбе Диаса Гусейнова (1:1).

В конце второго периода Павел Симонов вывел "Ладью" вперед, а в начале третьего Степан Стешенко увеличил отрыв — 1:3.

"Снежные Барсы" смогли отыграться после бросков Ивана Верещагина и Гусейнова (забросил за два дня пять шайб) — 3:3. Между ними еще был буллит, который отразил Игорь Кулаков.

В серии буллитов победу "Ладе" принес Егор Быстров — 3:4.

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