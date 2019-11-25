АСВ добивается банкротства экс-главы ДУИ Самары Олега Нуждина

Агентство по страхованию вкладов потребовало банкротства бывшего руководителя департамента управления имуществом администрации Самары Олега Нуждина, сообщает "Самарское обозрение".

Олег Нуждин был руководителем городского департамента управления имуществом в команде экс-мэра Самары Виктора Тархова. До этого момента Нуждин успел поработать в органах прокуратуры, а также занимался юридической практикой, создав вместе с братом Николаем группу фирм, занимавшихся решением имущественных и земельных вопросов. Впоследствии, после женитьбы на дочери владельца Фиа-Банка, бенефициара холдинга "Инком-Центр" Александра Носорева — Алене Носоревой, он получил в управление ряд структур, работавших с ресурсами и имуществом банка, — "ФБ Капитал", "ФБ Актив" и т. д. Используя кредитные средства банка, Нуждины начали целый ряд проектов в Самарской области и Республике Крым, где также были организованы несколько компаний. В их числе — "РУЭК" и "РУЭК-Спецстрой".

По информации издания, после краха Фиа-Банка пути управлявших банком членов семьи разошлись. Олег Нуждин покинул Самарскую область и уехал в Москву. По информации, размещенной бывшим чиновником в собственных аккаунтах в соцсетях, сейчас он работает руководителем правовой службы АО "НИИМА "Прогресс" (АО "Росэлектроника"). Оставшиеся без поддержки Фиа-Банка структуры тем временем накрыла волна судебных процессов. Попавший под управление АСВ тольяттинский банк взыскивал средства с компаний, к которым ранее имели отношение и Носоревы, и Нуждины, и пытался их банкротить. Олег Нуждин покинул к моменту начала разбирательств все структуры. Не осталось формально никакого заметного бизнеса и у его брата. Все перешло к отцу и другим близким лицам.

11 ноября 2019 г. АСВ подало иск о банкротстве Олега Нуждина как физического лица. Согласно материалам дела, экс-чиновник не вернул банку более 5 млн рублей. Откуда возник данный долг, в материалах суда пока не раскрывается. По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Олега Нуждина ведется семь исполнительных производств, два из которых касаются кредитных платежей.

По сведениям Автозаводского районного суда Тольятти, Олег Нуждин ранее поручался по кредиту своего брата, на тот момент директора ООО "Центр помощи мигрантам" Сергея Нуждина в Фиа-Банке. Позднее кредитная организация взыскала с обоих братьев 924 тыс. рублей. Связаться с Олегом Нуждиным "СО" на момент сдачи номера не удалось.

Проблемы Олега Нуждина, возможно, не столь значительны, как у его бывших родственников и компаньонов — членов семьи Носоревых. Бывший бенефициар Фиа-Банка Александр Носорев может получить претензии на сумму более чем в 6 млрд руб. Он вошел в число тех менеджеров Фиа-Банка, которых конкурсный управляющий его банкротством хочет привлечь к субсидиарной ответственности. Пока решение по делу не принято. Супруга Александра Носорева, Нина Носорева, также не избежала финансового прессинга. В Арбитражном суде Самарской области рассматривается иск о банкротстве ее полной тезки — ИП Нины Носоревой. Заявителем выступает администрация городского округа Тольятти. Сумма долга составляет 4,2 млн рублей. Всего власти Тольятти направили этой осенью к Нине Носоревой пять исков.