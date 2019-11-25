В самарском ТЦ "Самолет" сработала пожарная сигнализация

В понедельник, 25 ноября, в 9:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации на первом этаже ТЦ "Самолет" на Московском шоссе, 185 "а" в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Представители чрезвычайной службы сразу выехали по указанному адресу по повышенному рангу вызова "Пожар № 2". На месте происшествия огнеборцы проверили помещения ТЦ и горения не обнаружили. Было установлено, что срабатывание пожарной сигнализации произошло при проведении плановых работ по ее обслуживанию.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.