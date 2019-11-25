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ДТП Происшествия

На ул. Воронежской в Самаре под колеса иномарки попала 10-летняя девочка

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 ноября, в Самаре участником ДТП стала 65-летняя женщина-водитель Toyota Corolla, получившая права в июле этого года, которая в 15:00 ехала по ул. Воронежской и наехала на ребенка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома №19 по ул. Воронежской водитель сбила 10-летнюю девочку, которая, находясь на прогулке без взрослых, переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и ей было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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