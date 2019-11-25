В ДТП на 9-й просеке в Самаре пострадала пассажирка такси

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадала пассажир такси, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 01:00 31-летняя женщина за рулем Chevrolet Lanos с госномером Оренбургской области (регион 56) ехала по ул. Солнечной со стороны пр. Кирова. В пути при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на ул. 9-я просека она не уступила дорогу встречному автомобилю-такси марки Datsun on-DO под управлением 47-летнего водителя и столкнулась с ним.

В результате ДТП травмы получила 37-летняя пассажирка Datsun. Ее доставили в лечебное учреждение с подозрением на травму головы и после оказания помощи отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.