В Самарской области легковушка опрокинулась в кювет после столкновения с грузовиком

В воскресенье, 24 ноября, в 1:30, в Самарской области произошло ДТП с участием 33-летнего водителя грузовика "Урал-5557", ехавшего от трассы М-5 к пос. Прибрежный. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительной версии правоохранителей, между 1 и 2 км дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 23-летнего парня. От удара легковушка съехала в правый кювет и опрокинулась.

Водителя Lada Priora осмотрели врачи "скорой" и назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.