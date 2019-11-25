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ДТП Происшествия

В Самарской области легковушка опрокинулась в кювет после столкновения с грузовиком

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 ноября, в 1:30, в Самарской области произошло ДТП с участием 33-летнего водителя грузовика "Урал-5557", ехавшего от трассы М-5 к пос. Прибрежный. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительной версии правоохранителей, между 1 и 2 км дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 23-летнего парня. От удара легковушка съехала в правый кювет и опрокинулась.

Водителя Lada Priora осмотрели врачи "скорой" и назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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