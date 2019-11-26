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"Метровагонмаш" изготовит поезд для Самарского метрополитена к апрелю 2020 года Новый внедорожник Chevrolet Niva будет выпускаться альянсом Renault-Nissan Серийное производство электрокаров Zetta в Тольятти может стартовать в начале 2020 года АвтоВАЗ попал в рейтинг Forbes "50 лучших работодателей России-2019" РКЦ "Прогресс" приступил к испытаниям "Союз-5"

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"Метровагонмаш" изготовит поезд для Самарского метрополитена к апрелю 2020 года

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Метровагонмаш" и МП "Самарский метрополитен" подписали контракт на изготовление и поставку четырех вагонов метро.

Соглашение предусматривает строительство одного поезда метро в четырехвагонном исполнении — двух головных и двух промежуточных вагонов серии 81-714.6/717.6. Согласно договору, завод должен исполнить обязательства к апрелю 2020 года.

Вагоны соответствуют самым современным требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности движения. Дверной проем оборудован предупреждающим бортовым сигнализатором о закрытии. Раздвижные двери снабжаются системой автоматического открытия при наличии препятствия между створками ("системой противозажатия").

В торцевой части головного вагона оборудовано место для маломобильных групп граждан. В поездах осуществляется видеонаблюдение, изображение с камер передается на монитор в кабине машиниста. В пассажирском салоне установлены удобные горизонтальные и вертикальные поручни, выполненные из нержавеющей стали. Для внутренней отделки кабины и салонов применены трудногорючие материалы.

В кабине машиниста установлен современный пульт управления. Кресло машиниста с вибропоглощением имеет возможность регулировки по высоте, горизонтали и углу наклона спинки. Кабина управления оборудована климатической системой.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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