В Новокуйбышевске по вине водителя без прав пострадали три человека

В понедельник, 25 ноября, в Новокуйбышевске по вине 18-летнего парня в ДТП пострадали три человека, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 0:30 18-летний автолюбитель, водительские права которому не выдавались, ехал на Ford Focus в пос. Маяк по ул. Дорожной. Там он нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, съехал с дороги в правый кювет, где машина опрокинулась и ударилась в металлический забор.

В результате ДТП пострадал водитель и две его пассажирки в возрасте 18 и 20 лет. Их всех доставили в лечебное учреждение и госпитализировали.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.