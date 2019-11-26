В Ульяновской области сняли со льдины более 30 рыбаков из Самарского региона

В понедельник, 25 ноября, около 13:10 в ГУ МЧС по Ульяновской области поступил сигнал о том, что на реке Большой Черемшан оторвалась от берега льдина с 64 рыбаками, пишет kommersant.ru со ссылкой на областное МЧС.

Льдина отошла от берега на расстояние около 30 м и далее не двигалась. На помощь рыбакам было направлено 32 спасателя и 12 единиц техники. Рыбаков вывозили со льдины на судне на воздушной подушке "Хивус" в несколько заходов.

В ЧП никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МЧС сообщают, что более половины рыбаков — жители Самарской области.