В Самаре пострадал пешеход, вышедший на дорогу под "красный" сигнал светофора

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В понедельник, 25 ноября, в Самаре в 18:40 на Красноглинском шоссе 38-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson наехал на пешехода, нарушившего ПДД, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.