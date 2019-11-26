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ДТП Происшествия

В Самаре пострадал пешеход, вышедший на дорогу под "красный" сигнал светофора

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 ноября, в Самаре в 18:40 на Красноглинском шоссе 38-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson наехал на пешехода, нарушившего ПДД, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на регулируемом перекрестке Красноглинского шоссе и ул. Симферопольской 23-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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