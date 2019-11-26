В Самарской области упали продажи новостроек

В Самарской области на 30% снизился показатель продаж новостроек физлицам, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные Росреестра. Согласно им, за три квартала 2019 г., в регионе было заключено 7,3 тыс. соответствующих договоров.

При этом уровень продаж нового жилья в целом по стране вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% — до 490 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). В частности, в Москве Росреестр за девять месяцев зарегистрировал 39,6 тыс. заключенных физлицами ДДУ (+42%), в Санкт-Петербурге — 46,5 тыс. ДДУ (+13%). Наиболее значительная динамика показателя наблюдалась в Севастополе, где продажи новостроек выросли втрое — до 1 тыс. ДДУ.