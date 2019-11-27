"Нова" проиграла ВК "Зенит-Казань" - 0:3

Во вторник, 26 ноября, волейбольная "Нова" уступила в гостях "Зениту-Казань" - 0:3.

Игру с казанским "Зенитом" "Нова" начала тем же составом, что и матч с Питером. Хозяева площадки своей стартовой пятерке дали возможность отдохнуть, в составе появился только Максим Михайлов.

С первых мячей завязалась равная игра. "Нова" удачно атаковала с краев, центр старались тоже задействовать. "Зениту" удалось оформить небольшое преимущество после результативного блока на Козицыне — 6:3. В дальнейшем обе команды действовали достаточно надежно и последовательно, сохранив разрыв в 2 очка — 19:17. А вот концовка у "Новы" вновь не получилась, помешало излишнее волнение, от которого игрокам пока так не удается избавиться — 21:25.

Вторая партия началась с преимуществом "Новы". Команда показала добротную и главное надежную игру. Закономерно счет начал расти в пользу гостей — 18:15. К сожалению, команда не справилась с подачей Вадима Лихошерстова. Центральный блокирующий казанцев, выйдя на подачу, так и не ушел с линии ввода мяча в игру пока "Зенит" не оформил победу во втором сете — 25:18.

В третьей партии в составе "Новы" на площадке появились Тимофей Соколов и Матвей Захаров. Молодые доигровщики старались, но зачастую не могли справиться с организованным блоком "Зенита". Как результат — 15:25 и 0:3 по партиям.