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ДТП Происшествия

В Самарской области автомобилистка врезалась в металлическое ограждение

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 ноября, в Самарской области произошло ДТП с участием 19-летней девушки, ехавшей в 13:15 на Kia Rio по трассе Самара - Волгоград со стороны пос. Журавли в направлении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, между 24 и 25 км трассы автомобилистка нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и врезалась в металлический отбойник.

В результате аварии водитель и ее 18-летний пассажир получили травмы. Их доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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