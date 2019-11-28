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ДТП Происшествия

На ул. Ново-Вокзальной пожилой водитель сбил двух детей

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 ноября, примерно в 17:30, на ул. Ново-Вокзальной в Самаре 83-летний водитель Hyundai сбил двух детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина ехал со стороны ул. Фадеева в направлении Московским шоссе. По предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил двух мальчиков 10 и 11 лет,

Детей доставили в больницу.

В пресс-службе областного ГУ МВД России сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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