В подсобном хозяйстве в Ставропольском районе сгорели 50 кроликов и 200 перепелов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ставропольском районе во время пожара в подсобном хозяйстве погибли животные. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.