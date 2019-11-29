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Пожары Происшествия

В подсобном хозяйстве в Ставропольском районе сгорели 50 кроликов и 200 перепелов

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе во время пожара в подсобном хозяйстве погибли животные. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось в 23:53 26 ноября на ул. Фермерской, 2 в с. Хрящевка. Огонь охватил 400 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС".

В тушении огня участвовали 18 человек, в том числе три звена газодымозащитной службы. Огнеборцы использовали шесть машин. Пожар ликвидировали в 2:29 уже 27 ноября. Погибли 50 кроликов и 200 перепелов.

Пострадавших людей нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.

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