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Здравоохранение Общество

Прокуратура проверит жалобы граждан в связи с отказом самарских частных клиник делать аборты

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Прокуратура Самарской области проводит проверку по обращениям граждан, связанным с отказом ряда частных медицинских организаций проводить процедуру абортов, сообщает interfax-russia.ru.

"В настоящее время по обращениям граждан, связанным с отказом частных медицинских организаций в медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности, организована проверка", — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, обращения находятся на рассмотрении в прокуратуре области.

Как сообщалось со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Михаила Ратманова, 10 из 31 частного медучреждения Самарской области отказались от выполнения абортов и добровольно сдали лицензию на данный вид деятельности.

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