У Сызрани произошла авария из-за уснувшего за рулем водителя

В субботу 30 ноября в Сызрани участником ДТП стал 18-летний водитель Lada Vesta с госномером Иркутской области (регион 38). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 3:45 он ехал по трассе М-5 в направлении Москвы и в районе 896 км уснул за рулем. Из-за этого легковушка столкнулась со встречным грузовиком Volvo, перевозившим запчасти. От удара у Lada Vesta оторвало колесо, которое врезалось во встречный грузовик Mercedes-Benz под управлением 54-летнего мужчины, перевозившего пиво.

В аварии пострадал водитель легковушки. Он отказался от госпитализации.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.