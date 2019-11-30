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ДТП Происшествия

Пять человек пострадали ночью в ДТП в Самаре

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 ноября, в 23:00, в Самаре произошло ДТП с участием 25-летнего водителя ВАЗ-2110, ехавшего по ул. Гагарина в направлении ул. Советской Армии. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, на пересечении с ул. Карбышева, поворачивая налево, автомобилист не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-2107 под управлением 22-летнего парня.

В аварии пострадали пять человек: оба водителя, 22-летняя пассажирка "десятки" и две пассажирки "семерки" 22 и 19 лет. Пострадавшим оказывали медицинскую помощь.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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