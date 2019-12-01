В Большой Черниговке сгорел прицеп с грузом

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В с. Большая Черниговка 30 ноября, в 22:04, на ул. Дорожной, 3 загорелся прицеп с грузом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.