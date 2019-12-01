В Новокуйбышевске сгорел Nissan

В пятницу, 29 ноября, в Новокуйбышевске сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожар начался в 20:35. На ул. Ворошилова, 30 загорелся Nissan.
Ликвидировали возгорание в 21:24.
В пятницу, 29 ноября, в Новокуйбышевске сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожар начался в 20:35. На ул. Ворошилова, 30 загорелся Nissan.
Ликвидировали возгорание в 21:24.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.