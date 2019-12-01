Фермер из Петровки Юрий Фомин привык рассчитывать только на себя

К Юрию Фомину мы приехали в первый день настоящей зимы — погода "закрутила" сразу и холодом, и ветром, а снег в Клявлинском районе лежал уже несколько дней. С утра он уже на площадке с техникой — проверяет, дает указания и сам работает.

Хозяйство у Фомина немаленькое — 1500 га, из них 850 га в собственности. А ведь еще в 2007 году все это были земли бывшего колхоза "Красный партизан", и приносили они одни убытки. Теперь же под чутким фермерским руководством собирают с них (в прошлом году, например) по 20 центнеров пшеницы с га и по 30 центнеров ржи. А ведь постоянных работников всего трое. Один из них — водитель, тракторист и комбайнер Сергей Табаков — уже пять лет работает в хозяйстве и отлично справляется со своими обязанностями. Другой — жена фермера Раиса Семеновна, и бухгалтерию ведет, и рабочих в поле кормит, и вообще первый мужу помощник и советчик. Растят они пшеницу, рожь, ячмень, лен, подсолнечник. Нынешним урожаем Юрий Витальевич доволен, а вот ценами на подсолнечник — нет.

Техники много, и новой — только за два последних года куплены два комбайна "Акрос" и косилка КСУ по программе субсидирования, и это для фермера большой плюс. На собственные, кстати, средства — кредитами не пользуется. У него даже семена свои собственные, правда, в следующем году хочет-таки купить элиту в Кинеле, в Поволжском НИИ селекции и семеноводства. В автопарке — три "КамАЗа", три года назад купил опрыскиватель "Туман", в этом году приобрел две жатки на подсолнечник. А на следующий год "расчехлит" сушилку — купил заблаговременно и пока не пользовался, осени были сухие, а вот нынешний год уже заставил задуматься.

Еще одна интересная деталь — сделали в хозяйстве полное агрохимическое обследование всех полей. Теперь, например, можно и удобрения использовать не наобум, а точно рассчитывать под определенный вид почвы. И это, несомненно, хорошо сказывается на урожайности.

Урожай нынешнего года убран, и фермер вовсю готовится к следующему сезону. Часть ГСМ уже закупил, остальное — ближе к концу года. Впрочем, надо еще зиму пережить, а зимой техника его чистит дороги в селах Петровка и Новый Казбулат — несет "социальную нагрузку". Вот и сейчас, пока разговариваем, приехал по какому-то вопросу глава поселения Старый Маклауш, в который входит Петровка, "база" Фомина, — просить помочь.

А в ответ на вопрос: "Чего бы еще хотелось?" — Юрий Витальевич смеется и говорит — в отпуск бы, отдохнуть немного! Давно не удавалось…