16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фермер Юрий Свечников поднимает залежные земли и планирует заняться животноводством Kлявлинское хлебоприемное предприятие наращивает клиентскую базу Фермер из Петровки Юрий Фомин привык рассчитывать только на себя В Клявлинском районе реализуются одиннадцать национальных проектов Агрохолдинг "Зерно Жизни" намолотил 250-тысячную тонну урожая этого сезона

Растениеводство АПК и пищепром

Kлявлинское хлебоприемное предприятие наращивает клиентскую базу

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хлебоприемное предприятие — специфическая организация. Во-первых, производит не продукт, а услуги — повышение качества продукта, складирование, логистика. Во-вторых, планы и график работы целиком зависят от поставщиков — когда идет приемка и отгрузка, бывает уже не до выходных и праздников.

Фото: Екатерина Климова

Сушим, храним, вагоны отправляем

Знакомство с предприятием начинаем с лаборатории — сотрудница Марина Максимова показывает нам оборудование и рассказывает, как происходит приемка. Самые распространенные культуры, сдаваемые на "ответственное хранение", — зерновые: пшеница, рожь, ячмень. Сейчас же вовсю идет приемка подсолнечника. Сначала берутся анализы — проверяются влажность, сорность, КЧМ (кислотное число масла). Специальные приборы — инфрасканы — определяют такие показатели, как клейковина, клетчатка, жир, белок и пр. Анализ — важная часть работы, ибо одна из главных задач ХПП состоит в доведении зерна до ГОСТов.

Директор Дмитрий Корнилов подтверждает, что подработка — очистка от примесей, калибровка, сушка — позволяет повысить выход продовольственного зерна. Наряду с приемкой и хранением осуществляется отгрузка по железной дороге, что входит в состав предоставляемых услуг. В нынешнем году работали в основном с зерновыми культурами (пшеница, ячмень) — принято 25 000 тонн, притом что общие объемы складских помещений — 35 000 тонн. Впрочем, продукцию постоянно забирают потребители, и склады используются многократно. Последние два месяца предприятие работает с подсолнечником — принято 17 000 тонн.

Основной клиент (по подсолнечнику) — компания "Биотон". Клявлинское ХПП успешно работает не только с хозяйствами своего района, но и с хозяйствами соседних регионов.

Без работы предприятие не стоит. Потому есть средства постепенно обновлять материально-техническую базу. Главная победа — переложили крыши на всех складах, заменили на металлические. А кроме того, модернизировали зерносушилки, оборудование, восстановили активную вентиляцию, приобрели аэраторы, отремонтировали напольные покрытия. В следующем году запланировали запуск третьей зерносушилки — клиентская база растет, надо успевать.

Работа — для людей, люди — для работы

На ХПП работает 48 человек — мастера, лаборанты, сушильщики и рабочие. Кроме местных, клявлинских, есть сотрудники из соседних сел — Борискино-Игара, Новых Сосен и других. Главная проблема — кадры стареют. "Прямо завтра", конечно, еще есть кому работать, но пенсионеров уже семеро. Буквально в этом году удалось-таки "добыть" нового молодого инженера — выпускника Самарского политеха, вернувшегося в родное село. Руководство всячески старается помочь работникам, особенно молодым, обустроиться на новом месте.

Приемка зерна начинается с проведения анализов в лаборатории ХПП

Потому что люди, как и на любом производстве, — главный ресурс. Особенно на такой работе, как в ХПП, где авралы случаются постоянно — ибо все зависит от поставщиков, а у них, как обычно, "надо очень-очень быстро и уже вчера", да и железная дорога любит выделять (или не выделять) вагоны для отгрузки "внезапно". Так что самых лучших работников не грех лишний раз и похвалить. Выполняем просьбу Дмитрия Корнилова и говорим особое спасибо сушильщику Олегу Межуеву, трактористу Юрию Долгаеву, лаборантке Лидии Менжаевой.

Не прячется предприятие и от социальной ответственности — поддерживает местную футбольную команду, помогает администрации проводить разные конкурсы. Самое важное ежегодное мероприятие, традиция, поддерживаемая уже много лет, — новогодняя елка для детей и их родителей со всего поселка. Концертная программа, небольшие, но приятные подарки — всего этого детвора ждет и всему этому всегда рада.

Подводя итог, скажем: Клявлинское ХПП работает стабильно и с уверенностью смотрит в будущее, сохраняя лучшие традиции и успешно справляясь со временными трудностями.

Дмитрий Корнилов, директор Клявлинского ХПП:

— Коллектив у нас отличный, люди понимающие и ответственные. Ведь график работы хаотичный — то ждем, пока подвезут зерно или вагоны, а то давай-давай, быстрей-быстрей! Работа сезонная, хотя в последние три года ловлю себя на том, что не хватает времени на подготовку к новому сезону — число клиентов растет, и каждому стараемся пойти навстречу.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5