Kлявлинское хлебоприемное предприятие наращивает клиентскую базу

Хлебоприемное предприятие — специфическая организация. Во-первых, производит не продукт, а услуги — повышение качества продукта, складирование, логистика. Во-вторых, планы и график работы целиком зависят от поставщиков — когда идет приемка и отгрузка, бывает уже не до выходных и праздников.

Сушим, храним, вагоны отправляем

Знакомство с предприятием начинаем с лаборатории — сотрудница Марина Максимова показывает нам оборудование и рассказывает, как происходит приемка. Самые распространенные культуры, сдаваемые на "ответственное хранение", — зерновые: пшеница, рожь, ячмень. Сейчас же вовсю идет приемка подсолнечника. Сначала берутся анализы — проверяются влажность, сорность, КЧМ (кислотное число масла). Специальные приборы — инфрасканы — определяют такие показатели, как клейковина, клетчатка, жир, белок и пр. Анализ — важная часть работы, ибо одна из главных задач ХПП состоит в доведении зерна до ГОСТов.

Директор Дмитрий Корнилов подтверждает, что подработка — очистка от примесей, калибровка, сушка — позволяет повысить выход продовольственного зерна. Наряду с приемкой и хранением осуществляется отгрузка по железной дороге, что входит в состав предоставляемых услуг. В нынешнем году работали в основном с зерновыми культурами (пшеница, ячмень) — принято 25 000 тонн, притом что общие объемы складских помещений — 35 000 тонн. Впрочем, продукцию постоянно забирают потребители, и склады используются многократно. Последние два месяца предприятие работает с подсолнечником — принято 17 000 тонн.

Основной клиент (по подсолнечнику) — компания "Биотон". Клявлинское ХПП успешно работает не только с хозяйствами своего района, но и с хозяйствами соседних регионов.

Без работы предприятие не стоит. Потому есть средства постепенно обновлять материально-техническую базу. Главная победа — переложили крыши на всех складах, заменили на металлические. А кроме того, модернизировали зерносушилки, оборудование, восстановили активную вентиляцию, приобрели аэраторы, отремонтировали напольные покрытия. В следующем году запланировали запуск третьей зерносушилки — клиентская база растет, надо успевать.

Работа — для людей, люди — для работы

На ХПП работает 48 человек — мастера, лаборанты, сушильщики и рабочие. Кроме местных, клявлинских, есть сотрудники из соседних сел — Борискино-Игара, Новых Сосен и других. Главная проблема — кадры стареют. "Прямо завтра", конечно, еще есть кому работать, но пенсионеров уже семеро. Буквально в этом году удалось-таки "добыть" нового молодого инженера — выпускника Самарского политеха, вернувшегося в родное село. Руководство всячески старается помочь работникам, особенно молодым, обустроиться на новом месте.

Приемка зерна начинается с проведения анализов в лаборатории ХПП

Потому что люди, как и на любом производстве, — главный ресурс. Особенно на такой работе, как в ХПП, где авралы случаются постоянно — ибо все зависит от поставщиков, а у них, как обычно, "надо очень-очень быстро и уже вчера", да и железная дорога любит выделять (или не выделять) вагоны для отгрузки "внезапно". Так что самых лучших работников не грех лишний раз и похвалить. Выполняем просьбу Дмитрия Корнилова и говорим особое спасибо сушильщику Олегу Межуеву, трактористу Юрию Долгаеву, лаборантке Лидии Менжаевой.

Не прячется предприятие и от социальной ответственности — поддерживает местную футбольную команду, помогает администрации проводить разные конкурсы. Самое важное ежегодное мероприятие, традиция, поддерживаемая уже много лет, — новогодняя елка для детей и их родителей со всего поселка. Концертная программа, небольшие, но приятные подарки — всего этого детвора ждет и всему этому всегда рада.

Подводя итог, скажем: Клявлинское ХПП работает стабильно и с уверенностью смотрит в будущее, сохраняя лучшие традиции и успешно справляясь со временными трудностями.

Дмитрий Корнилов, директор Клявлинского ХПП:

— Коллектив у нас отличный, люди понимающие и ответственные. Ведь график работы хаотичный — то ждем, пока подвезут зерно или вагоны, а то давай-давай, быстрей-быстрей! Работа сезонная, хотя в последние три года ловлю себя на том, что не хватает времени на подготовку к новому сезону — число клиентов растет, и каждому стараемся пойти навстречу.