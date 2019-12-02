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ДТП Происшествия

Муж няни, погибшей в ДТП на ул. Солнечной, просит привлечь к ответственности обоих водителей

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Муж Аллы Штоль, погибшей летом в ДТП на ул. Солнечной, просит правоохранительные органы и власти региона обратить внимание на факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о виновности в происшедшем обоих водителей. Открытое письмо Евгения Штоля опубликовало "Самарское обозрение".

Напомним, авария произошла утром 4 июня текущего года на пересечении улиц Солнечной и Губанова. На перекрестке столкнулись автомобили Aston Martin, которым управлял 31-летний Марк Ланцов и Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. В результате происшедшего погибла 43-летняя Алла Штоль, ожидавшая на тротуаре разрешающего сигнала светофора вместе со своим трехлетним воспитанником.

По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, которое сейчас находится в производстве специализированного следственного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Как следует из письма мужа погибшей женщины, виновным в ДТП следствие видит лишь Марка Ланцова. Однако Евгений с самого начала расследования настаивает на том, что в происшедшем есть вина обоих водителей.

"Механизм происшедшего ДТП состоит в следующем: водитель автомобиля Aston Martin Ланцов, двигаясь по ул. Солнечной, осуществлял поворот на разрешающий сигнал светофора налево. В это время по ул. Солнечной двигался автомобиль Toyota RAV 4 под управлением Первова. Водитель Первов М.В. в нарушение п. 10.1 ПДД, который предусматривает, что "водитель при возникновении опасности для движения должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства", не стал применять торможение (тормозного пути RAV 4 не было вообще!), а под свою ответственность, не убедившись в безопасности маневра в соответствии с п. 8.1 ПДД, повернул машину вправо, пытаясь ее спасти, и направил ее на мою жену с ребенком, которые стояли на тротуаре, вместо того, чтобы врезаться передней частью RAV 4 в крыло Aston Martin и остаться на перекрестке. Водитель Ланцов применил торможение и, остановившись, допустил удар в Toyota RAV 4 в районе передней левой стойки. По сути, автомобиль Toyota RAV 4 от удара должен был сместиться еще правее, тогда моя жена и ребенок не находились бы на линии движения автомобиля Toyota RAV 4, но водитель Первов почему-то повернул руль влево, вновь направил автомобиль прямо на мою жену и допустил на нее наезд, результатом чего стала ее гибель", — поясняет мужчина.

По его словам, в настоящее время следствие проводит расследование лишь в отношении водителя автомобиля Aston Martin. Действиям водителя Toyota RAV 4 следствие вообще никакой оценки не дает. Все имеющиеся в деле ходатайства потерпевшей стороны и стороны защиты об оценке действий водителя Первова в соответствии с пп. 10.1, 8.1 ПДД следствие полностью отклоняет.

"По этой причине сторона защиты обратилась для дачи заключения к лицензированному специалисту-автотехнику, имеющему 19-летний опыт работы в производстве автотехнических экспертиз. Специалист в области автотехники дал однозначный вывод о том, что маневры, совершенные водителем Первовым, были небезопасными и, если бы последний руководствовался требованиями пп. 10.1, 8.1 ПДД, наезда на мою жену не произошло бы. Я также настаиваю на том, что Первов двигался со скоростью, значительно превышающей разрешенную. Экспертиза следствия установила, что он двигался со скоростью 64 км/ч, что не может соответствовать действительности, так как за основу расчета скорости взяты неверные данные: RAV 4 за 0,5 секунды преодолел неизвестное следствию расстояние в 8,85 м, а больше на длину авто, так как заезд отсчитывался от переднего бампера, а выезд почему-то от заднего?! Сейчас я жду официальные результаты независимой экспертизы. Более того, при первичном освидетельствовании на состояние опьянения сразу после ДТП у водителя Первова М.В. был обнаружен тетрагидроканнабинол в размере 0,4436 нгм/мл, повторный анализ его не обнаружил", — добавляет Евгений.

Мужчина сомневается в правдивости повторного анализа, учитывая, что Первов ранее был осужден по наркотической статье 228.1 ч.1 в деле, впоследствии отмененном, а также привлекался в 2013 г. за вождение в состоянии опьянения.

"Для меня остается открытым вопрос о том, чем руководствовалось следствие, упустив из внимания такие очевидные факты? Было ли это простой халатностью и желанием быстрее передать дело в суд, либо за этим стоит какая-то личная заинтересованность, позволяющая полностью игнорировать все попытки потерпевших призвать к справедливости? Я настаивал и буду настаивать на этой версии событий, и я дойду до следственного управления МВД России и Генпрокуратуры РФ, если потребуется. Я убежден в том, что именно действия Первова М.В., выразившиеся в нарушении вышеуказанных пунктов ПДД, привели к наезду на мою жену и ее гибели", — считает Евгений Штоль.

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