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Спасатели эвакуировали из Сокских штолен группу заблудившихся туристов

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 декабря, в 15:30 оперативному дежурному поступило сообщение от родителей 18-летнего молодого человека, который, по словам матери, зашел днем 30 ноября с компанией друзей в Сокские штольни и до настоящего времени не вернулись из похода.

Фото: ПСС по Самарской области

Основной причиной тревоги родителей стало то, что компания не вышла из штолен к обозначенному времени.

На поиски молодых людей были направлены спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области, горноспасатели, пожарные и полицейские. Позже очевидцы на выходе из штолен рассказали, что видели компанию молодых людей и то, что они двигаются в сторону выхода.

Навстречу молодым туристам отправились спасатели. Молодые люди были сопровождены спасателями к выходу.

Как оказалось, у компании из шести человек в возрасте от 16 до 30 лет отсутствовали средства защиты, каски и групповые фонари, что является недопустимым во время похода в штольни.

Медицинская помощь туристам не потребовалась. После разъяснительной беседы с сотрудниками полиции молодую компанию отправили по домам.

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