16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У жителя Сызрани изъяли более 2 кг марихуаны Экс-глава Октябрьского района избежал уголовной ответственности за драку с собачатником Причиной пожара в кафе "Три Оленя" могло стать загорание жировых отложений в вентиляции Спасатели эвакуировали из Сокских штолен группу заблудившихся туристов В Самаре более 70 человек тушили кафе "Три оленя" на Московском шоссе

Происшествия

Экс-глава Октябрьского района избежал уголовной ответственности за драку с собачатником

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правоохранители не нашли состава преступления в действиях экс-главы Октябрьского района Самары Константина Фоменко, участвовавшего в драке с зоозащитником в январе текущего года, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, конфликт произошел 30 января в районе дома № 199 по ул. Ленинской. Его участниками стали местный житель Владимир Шумилин и Константин Фоменко.

Сообщалось, что Фоменко вышел из проезжавшего мимо внедорожника Toyota Land Cruiser, нанес удары ножом одному из псов, а затем вступил в перепалку с хозяином собак, после чего открыл стрельбу из травматического пистолета. Фоменко сопровождали еще трое мужчин. Они заявили, что защищали от собак женщину, однако ее найти так и не удалось.

В стычке пострадали три человека. Незначительные травмы получили двое мужчин из иномарки: Фоменко собака укусила за ногу, у его спутника зафиксировали гематому на лице.

47-летний владелец собак получил травму кисти. По его словам, рукой он успел прикрыться от выстрела в пах.

В отношении Фоменко был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ за стрельбу в не отведенном для этого месте. У него был изъят зарегистрированный травматический пистолет и патроны к нему. Также мировой суд присудил ему штраф в 40 тыс. рублей.

Шумилин написал и другое заявление в полицию, в котором просил возбудить уголовное дело по факту побоев. Однако полицейские, проведя проверку, решили, что в действиях Константина Фоменко отсутствует состав преступления.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5