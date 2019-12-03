Экс-глава Октябрьского района избежал уголовной ответственности за драку с собачатником

Правоохранители не нашли состава преступления в действиях экс-главы Октябрьского района Самары Константина Фоменко, участвовавшего в драке с зоозащитником в январе текущего года, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, конфликт произошел 30 января в районе дома № 199 по ул. Ленинской. Его участниками стали местный житель Владимир Шумилин и Константин Фоменко.

Сообщалось, что Фоменко вышел из проезжавшего мимо внедорожника Toyota Land Cruiser, нанес удары ножом одному из псов, а затем вступил в перепалку с хозяином собак, после чего открыл стрельбу из травматического пистолета. Фоменко сопровождали еще трое мужчин. Они заявили, что защищали от собак женщину, однако ее найти так и не удалось.

В стычке пострадали три человека. Незначительные травмы получили двое мужчин из иномарки: Фоменко собака укусила за ногу, у его спутника зафиксировали гематому на лице.

47-летний владелец собак получил травму кисти. По его словам, рукой он успел прикрыться от выстрела в пах.

В отношении Фоменко был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ за стрельбу в не отведенном для этого месте. У него был изъят зарегистрированный травматический пистолет и патроны к нему. Также мировой суд присудил ему штраф в 40 тыс. рублей.

Шумилин написал и другое заявление в полицию, в котором просил возбудить уголовное дело по факту побоев. Однако полицейские, проведя проверку, решили, что в действиях Константина Фоменко отсутствует состав преступления.