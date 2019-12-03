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Экономика и бизнес

ГФИ Самарской области Владимира Купцова признали платежеспособным

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Арбитражный суд Самарской области признал необоснованным иск дочерней компании Сбербанка — ООО "СБК Уран" о банкротстве главного федерального инспектора Самарской области Владимира Купцова, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, решением Промышленного районного суда Самары от 27 марта 2014 г. с Купцова был взыскан 131 млн руб. как с поручителя по кредитам, выданным ПАО "Сбербанк" группе компаний "Уран". В 2016 г. между Купцовым и "СБК Уран" было утверждено мировое соглашение, которого, по мнению представителей компании, он не выполнил, что и стало причиной подачи заявления о банкротстве и требования о введении в отношении Владимира Купцова процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Суду ответчик пояснил, что компания после подписания мирового соглашения не обращалась к нему с требованием вернуть сумму. Кроме того, "СБК Уран" не доказал, что Купцов неплатежеспособен. В конце прошлой недели заявление организации сочли преждевременным.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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