ГФИ Самарской области Владимира Купцова признали платежеспособным

Арбитражный суд Самарской области признал необоснованным иск дочерней компании Сбербанка — ООО "СБК Уран" о банкротстве главного федерального инспектора Самарской области Владимира Купцова, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, решением Промышленного районного суда Самары от 27 марта 2014 г. с Купцова был взыскан 131 млн руб. как с поручителя по кредитам, выданным ПАО "Сбербанк" группе компаний "Уран". В 2016 г. между Купцовым и "СБК Уран" было утверждено мировое соглашение, которого, по мнению представителей компании, он не выполнил, что и стало причиной подачи заявления о банкротстве и требования о введении в отношении Владимира Купцова процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Суду ответчик пояснил, что компания после подписания мирового соглашения не обращалась к нему с требованием вернуть сумму. Кроме того, "СБК Уран" не доказал, что Купцов неплатежеспособен. В конце прошлой недели заявление организации сочли преждевременным.