Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова заработали за год больше соотечественниц

Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова получили больше всех призовых, среди российских теннисисток, сообщает championat.com со ссылкой на рейтинг Forbes.

Так, воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина получила в 2019 г. $1,037 млн призовых. Самарчанка Анастасия Павлюченкова немного отстала от нее, заработав $1,023 миллионов.

Больше всех призовых в WTA за 2019 г. на счету первой ракетки мира австралийки Эшли Барти. А всего отметку $ 1 млн призовых преодолели 44 теннисистки.