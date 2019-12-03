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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова заработали за год больше соотечественниц

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова получили больше всех призовых, среди российских теннисисток, сообщает championat.com со ссылкой на рейтинг Forbes.

Так, воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина получила в 2019 г. $1,037 млн призовых. Самарчанка Анастасия Павлюченкова немного отстала от нее, заработав $1,023 миллионов.

Больше всех призовых в WTA за 2019 г. на счету первой ракетки мира австралийки Эшли Барти. А всего отметку $ 1 млн призовых преодолели 44 теннисистки.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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