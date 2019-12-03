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Здравоохранение Общество

Отрадненская больница годами проводила диспансеризацию "мертвых душ"

ОТРАДНЫЙ. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Отрадного обнаружила в городской больницы махинации с оплатой диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

При проверке обнаружилось, что 10 жителей города фактически не проходили диспансеризацию, но в карты учета на их имена внесли ложные сведения о результатах проведенных осмотров и анализов. Недостоверные сведения попали в Фонд обязательного медицинского страхования, и в результате медучреждение необоснованно получило бюджетные средства.

Кроме того, по мнению прокуратуры, такие нарушения носят системный характер. Так, больница "рисовала" данные о диспансеризации в 2017, в 2018 и в 2019 годах.

Главврачу ОГБ внесли обобщенное представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, информацию о нарушения направили в ТФОМС Самарской области.

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