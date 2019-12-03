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Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" по итогам III квартала выросла на 45%

ТОЛЬЯТТИ. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятия, действующие на территории особой экономической зоны "Тольятти", продолжают наращивать обороты. По итогам III квартала текущего года совокупная выручка резидентов выросла на 45% относительно аналогичного периода прошлого года и превысила 4,4 миллиарда рублей.

Фото: oeztlt.ru

Такая внушительная динамика связана как с развитием существующих производств, так и с появлением новых. За указанный период в ОЭЗ запущен завод "ПМ-Композит", который продолжает курс на диверсификацию видов производств на инвестплощадке. Компания выпускает изделия из композитных материалов и может производить широкий ассортимент продукции для различных отраслей: автомобильной, железнодорожной, энергетической, промышленного строительства, судостроения и авиа/ракетостроения. Инвестиции в производство составят более 770 млн рублей.

В июле на территории особой экономической зоны открылось российско-сербское предприятие "Гумма лайн". Это автокомпонентное производство резинотехнических изделий, продукция которого поставляется на заводы Renault-Nissan-АВТОВАЗ, "ГАЗ", "УАЗ", а также на площадку ФГУП "НАМИ", выпускающего автомобили Aurus. Объем инвестиций в проект составит более 120 млн рублей.

III квартал отметился для ОЭЗ еще одним знаковым событием. Так, в августе на инвестиционной площадке был создан индустриальный парк, благодаря чему в ОЭЗ будут строиться производственные площади для сдачи в аренду резидентам. Это создает уникальные условия для инвесторов, которые смогут пользоваться расширенными инструментами поддержки, и повышает конкурентоспособность ОЭЗ "Тольятти".

— ОЭЗ демонстрирует положительную динамику, постоянно наращивая обороты и подтверждая свою эффективность. Мы уверенно придерживаемся заданного курса, и сегодня здесь успешно развиваются как традиционные для Тольятти автокомпонентные производства, так и новые для города экономические секторы. Таким образом, мы продолжаем создавать условия для комфортной работы резидентов из разных отраслей промышленности, привлекая отечественных и зарубежных инвесторов, — отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Заключение соглашения с РЖД о строительстве железной дороги к площадке особой экономической зоны стало важным шагом в создании лучших условий как действующим резидентам ОЭЗ "Тольятти", так и для привлечения новых резидентов в Тольятти.

Новая железнодорожная ветка протяженностью почти 14 км соединит станцию Куйбышевской железной дороги с особой экономической зоной, также будет создана необходимая железнодорожная инфраструктура внутри ОЭЗ.

Перспектива появления в ОЭЗ ППТ "Тольятти" железнодорожного сообщения стала существенным доводом для принятия решения о строительстве на инвестиционной площадке крупного производственно-логистического сервисного центра с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение между правительством Самарской области и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" было подписано 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

"Проект строительства железной дороги предусматривает создание в ОЭЗ "Тольятти" логистического центра площадью более 30 тыс. кв. метров, который единовременно вместит до 150 тыс. тонн металлопродукции. Отсюда сталь будет доставляться в регионы ПФО. Это создаст синергический эффект, поскольку для многих производств наличие такого соседства является серьезным преимуществом", — отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Еще один инвестор, действующий резидент ОЭЗ ППТ "Тольятти", построит самый крупный в России завод по производству керамического гранита. Резидент планирует создать 470 рабочих мест. Объем планируемых инвестиций составляет 3,5 млрд рублей.

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