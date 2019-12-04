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Здравоохранение Общество

Прокуратура недовольна оперативностью "скорой помощи" в Красноармейском районе

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноармейском районе прокуратура обнаружила нарушения в деятельности "скорой помощи". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Так, в подстанции скорой помощи №6 ГБУЗ СО "Станции скорой медицинской помощи" за год было 16 случаев нарушения требования о том, что сотрудники экстренной службы должны приезжать в течение 20 минут. В том числе машина "скорой помощи" добиралась до пациента и в два раза дольше.

Помимо этого, и на самой подстанции нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований: там нет помещения диспетчерской, комнаты отдыха и санузла, а также комнаты для хранения наркотических и психотропных лекарств.

Из-за этого главврачу ГБУЗ "Самарская областная станция скорой медицинской помощи" внесли представление об устранении нарушений.

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