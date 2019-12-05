С начала 2019 года правоохранительными органами в Самарской области возбуждено 27 уголовных дел о незаконной охоте по ст. 258 УК РФ, 20 из которых раскрыты, в бюджет Самарской области возмещено 3 млн 562 тыс. руб. в качестве компенсации вреда, причиненного охотничьим ресурсам, об этом сообщают в Департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

По данным департамента, только в период с 25 ноября по 1 декабря их сотрудниками во время мероприятий по охотничьему надзору было выявлено 11 административных нарушений природоохранного и смежного с ним законодательства.

Во время рейдов в целях обеспечения производства по возбужденным делам об административных правонарушениях служащими департамента изъято четыре единицы охотничьего огнестрельного оружия.

В частности, 30 ноября в 1:30 на территории охотничьего хозяйства "Смагинское" в Шенталинском районе охотинспекторами выявлены трое граждан на автомобиле марки "УАЗ Патриот", с охотничьим огнестрельным оружием системы МР-155 калибра 12, а также с 87 патронами к нему, без соответствующих документов, предусмотренных п. 3.2 "Правил охоты". В итоге оружие и боеприпасы у нарушителей были изъяты и переданы для хранения сотрудникам полиции. Также подано соответствующее заявление о проведении проверки на наличие, либо отсутствие в действиях данных граждан признаков уголовно наказуемого деяния.

А во время рейда 1 декабря в 22:30 на территории охотничьего хозяйства "Сокское" в Исаклинском районе сотрудниками департамента обнаружены двое нарушителей с охотничьим огнестрельным оружием системы ИЖ-43, которые, не имея разрешения на добычу пушных животных, незаконно добыли зайца-русака.

В итоге в отношении нарушителей возбуждено два административных дела о нарушении правил охоты по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, еще у них было изъято охотничье оружие системы ИЖ-43 и незаконно добытая особь животного.

По данным департамента охоты и рыболовства Самарской области, всего с начала 2019 года их сотрудниками выявлено 879 административных правонарушений, лишены права охоты 16 человек, конфискована по решению суда одна единица охотничьего огнестрельного оружия.