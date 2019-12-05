16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Тольятти при лобовом столкновении с грузовиком погибла водитель легковушки В Самарской области возбуждено 27 уголовных дел о незаконной охоте Житель Сызрани получил реальный срок по обвинению в покушении на мошенничество Под Тольятти задержан водитель из Тульской области с фальшивым свидетельством на перевозку опасных грузов Хакеры с самарскими IP-адресами взломали ряд аккаунтов в Telegram

Происшествия

В Самарской области возбуждено 27 уголовных дел о незаконной охоте

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С начала 2019 года правоохранительными органами в Самарской области возбуждено 27 уголовных дел о незаконной охоте по ст. 258 УК РФ, 20 из которых раскрыты, в бюджет Самарской области возмещено 3 млн 562 тыс. руб. в качестве компенсации вреда, причиненного охотничьим ресурсам, об этом сообщают в Департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

По данным департамента, только в период с 25 ноября по 1 декабря их сотрудниками во время мероприятий по охотничьему надзору было выявлено 11 административных нарушений природоохранного и смежного с ним законодательства.

Во время рейдов в целях обеспечения производства по возбужденным делам об административных правонарушениях служащими департамента изъято четыре единицы охотничьего огнестрельного оружия.

В частности, 30 ноября в 1:30 на территории охотничьего хозяйства "Смагинское" в Шенталинском районе охотинспекторами выявлены трое граждан на автомобиле марки "УАЗ Патриот", с охотничьим огнестрельным оружием системы МР-155 калибра 12, а также с 87 патронами к нему, без соответствующих документов, предусмотренных п. 3.2 "Правил охоты". В итоге оружие и боеприпасы у нарушителей были изъяты и переданы для хранения сотрудникам полиции. Также подано соответствующее заявление о проведении проверки на наличие, либо отсутствие в действиях данных граждан признаков уголовно наказуемого деяния.

А во время рейда 1 декабря в 22:30 на территории охотничьего хозяйства "Сокское" в Исаклинском районе сотрудниками департамента обнаружены двое нарушителей с охотничьим огнестрельным оружием системы ИЖ-43, которые, не имея разрешения на добычу пушных животных, незаконно добыли зайца-русака.

В итоге в отношении нарушителей возбуждено два административных дела о нарушении правил охоты по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, еще у них было изъято охотничье оружие системы ИЖ-43 и незаконно добытая особь животного.

По данным департамента охоты и рыболовства Самарской области, всего с начала 2019 года их сотрудниками выявлено 879 административных правонарушений, лишены права охоты 16 человек, конфискована по решению суда одна единица охотничьего огнестрельного оружия.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5