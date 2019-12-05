Лидер аккумуляторного рынка России "АКОМ" начал поставки в Болгарию

Новый внешнеторговый контракт заключен между АО "Торговый дом АКОМ" и фирмой "AKOM GROUP BATTERY LTD" из Болгарии. Первая отгрузка продукции жигулевского завода — лидера по производству российских аккумуляторов — осуществлена 29 ноября в столицу Болгарии Софию.

В 2020 году по контракту планируется экспортировать порядка 4 000 АКБ с последующим увеличением. Поставки включают как уже зарекомендованные бренды, такие как "АКОМ", "Reactor", "Bravo", так и высокотехнологичные новинки: "АКОМ + EFB", "ASIA" и др.

Освоение нового рынка во многом стало возможным благодаря успешному сотрудничеству "АКОМ" с Российским экспортным центром (РЭЦ). Сотрудники компании обучились по специальной акселерационной программе РЭЦ в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Получив дополнительные компетенции и успешно используя их, "АКОМ" в кратчайшие сроки расширил географию внешних поставок, выйдя на рынок Туркменистана, а теперь и Болгарии. Таким образом, на сегодняшний день компания "АКОМ" сотрудничает с 26 партнерами из 18 государств, обеспечивая порядка 65% экспорта в отрасли.