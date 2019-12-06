"Ладья" повторно проиграла "Сибирским Снайперам" - 4:5

В четверг, 5 декабря, "Ладья" на своем льду проиграла "Сибирским Снайперам" в рамках Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Во втором матче "Ладья" — "Сибирские Снайперы" гости открыли счет на 16-й минуте: Михаил Коньков реализовал численное преимущество в двух игроков (0:1).

В дебюте второго периода Степан Стешенко сравнял счет, завершив хорошую комбинацию партнеров (1:1).

Но, вскоре Георгий Юров вывел гостей вперед, а за семь минут до перерыва Михаил Ромаев увеличил счет — 1:3.

В третьем периоде гости довели счет до 5:2 в свою пользу (у волжан отличился Станислав Рангаев). В концовке дублем отметился нападающий "Ладьи" Дмитрий Семеновский, но большего хозяева добиться не смогли — 4:5 победа "Сибирских Снайперов".