16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" повторно проиграла "Сибирским Снайперам" - 4:5 "Ладья" проиграла "Сибирским Снайперам" - 3:5 ХК "Лада" в гостях обыграл "Хумо" Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Звезде" - 0:5 Тольяттинская "Лада" проиграла "Химику Вс" - 2:3

Хоккей Спорт

"Ладья" повторно проиграла "Сибирским Снайперам" - 4:5

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 декабря, "Ладья" на своем льду проиграла "Сибирским Снайперам" в рамках Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Во втором матче "Ладья" — "Сибирские Снайперы" гости открыли счет на 16-й минуте: Михаил Коньков реализовал численное преимущество в двух игроков (0:1).

В дебюте второго периода Степан Стешенко сравнял счет, завершив хорошую комбинацию партнеров (1:1).

Но, вскоре Георгий Юров вывел гостей вперед, а за семь минут до перерыва Михаил Ромаев увеличил счет — 1:3.

В третьем периоде гости довели счет до 5:2 в свою пользу (у волжан отличился Станислав Рангаев). В концовке дублем отметился нападающий "Ладьи" Дмитрий Семеновский, но большего хозяева добиться не смогли — 4:5 победа "Сибирских Снайперов".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5