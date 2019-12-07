В Самаре пропал мастер спорта СССР по боксу Виталий Бараховский

В субботу, 7 декабря, в Самаре продолжаются поиски пропавшего накануне 66-летнего местного жителя Виталия Борисовича Бараховского, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, пропавший является мастером спорта СССР по боксу. По окончании спортивной карьеры он долгие годы работал тренером, в частности в спортивном зале "4 ГПЗ" и воспитал немало хороших боксеров, в том числе несколько мастеров спорта.

По предварительным данным, Виталий Бараховский вышел в пятницу из своего дома на одной из просек в Самаре и пропал из поля зрения родственников. Поиски Виталия Бараховского продолжаются до сих пор.

По данным поискового отряд "Лиза Алерт", на момент пропажи Виталий Бараховский был одет в красно-серую утепленную куртку, темно-синюю майку, спортивные черные брюк и черные кроссовки.

Приметы пропавшего: рост 178 см, плотного телосложения, волосы темно-коричневые с сединой, глаза карие.

Так же отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи, так как дезориентирован.

Информацию о пропавшем можно сообщать по телефону: 8 (800) 700-54-52

Телефон инфорга поиска в поисковом отряде "Лиза Алерт": +7-927-733-31-78 (Ольга).

Штаб поиска работает 7 декабря работает с 15:00 по адресу: г. Самара, остановка "Санаторий "Самарский". Желающим принять участие в поиске рекомендуется быть одетым для работы в природной среде. С собой иметь скотч, фонари, теплое питье. Старший на месте — Леонид.