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Пожары Происшествия

В ТЦ "Мега Сити" в Самаре сработала пожарная сигнализация

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 декабря, в 16:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в кинотеатре ТЦ "Мега Сити" на ул. Ново-Садовая, 160 литера "М", в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники чрезвычайной службы выехали на тревожный вызов по повышенному рангу сложности: "Пожар № 2".

На месте происшествия огнеборцы осмотрели помещения ТЦ и очага горения не обнаружили. Было установлено, что произошло срабатывание пожарной сигнализации при проведении ремонтных работ.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Напомним, что кинотеатр в "МегаСити" закрыт на ремонт до 20 декабря. 

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