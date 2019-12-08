В ТЦ "Мега Сити" в Самаре сработала пожарная сигнализация

В субботу, 7 декабря, в 16:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в кинотеатре ТЦ "Мега Сити" на ул. Ново-Садовая, 160 литера "М", в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники чрезвычайной службы выехали на тревожный вызов по повышенному рангу сложности: "Пожар № 2".

На месте происшествия огнеборцы осмотрели помещения ТЦ и очага горения не обнаружили. Было установлено, что произошло срабатывание пожарной сигнализации при проведении ремонтных работ.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Напомним, что кинотеатр в "МегаСити" закрыт на ремонт до 20 декабря.