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Хоккей Спорт

"Ладья" в повторной игре уступила "Кузнецким Медведям"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 декабря, "Ладья" в повторном матче проиграла "Кузнецким Медведям", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

После крупного поражения накануне, гости вышли предельно мобилизованными, и в первом периоде Егор Вернигор дважды реализовал большинство (0:2).

В начале второго периода Александр Макаревич сделал счет 0:3.

В середине матча Егор Быстров сократил счет (1:3).

В третьем периоде Дмитрий Семеновский и Станислав Рангаев по разу реализовали большинство и сравняли счет — 3:3.

Но, добиться положительного результата хозяева не смогли: тольяттинцы ошиблись в своей зоне, подарив шайбу сибирякам, и Денис Сизиков забросил решающую шайбу — 3:4.

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