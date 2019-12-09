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На самарца завели уголовное дело за выгул сестры на поводке

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В декабре 2019 г. в отношении самарца заведено уголовное дело по ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение человека свободы". Причиной послужили события 17 сентября: в пос. Мирный старший брат решил выгулять свою 18-летнюю сестру, но для этого он зачем-то надел на нее ошейник и прицепил поводок, пишет samara.kp.ru.

"Сначала он надел на нее поводок для выгула собак, а потом привязал к забору! Это был настоящий шок. Причем семья-то нормальная, никаких к ним не было претензий. Да, брат с сестрой не родные, сводные, но вроде между ними вражды не было", — удивлялись местные жители.

Сам молодой человек никому ничего объяснять не стал. Теперь компетентные органы будут выяснять, что же это было: странные игры или же реальный акт насилия брата над сестрой.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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