В Тольятти загорелся маршрутный микроавтобус с пассажирами

Во вторник, 10 декабря, в 6:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании микроавтобуса "Газель" маршрута №303 на бульваре Здоровья, 25а в Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на момент возгорания в автобусе находилось шесть человек, детей среди них не было. В тушении участвовали восемь человек.

Как уточняют в чрезвычайном ведомстве, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются. Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС России по Самарской области называют короткое замыкание электропроводки.