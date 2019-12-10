В Курумоче на 10 часов задержался вылет рейса Самара - Сочи - Симферополь

В воскресенье, 8 декабря, из аэропорта Курумоч в 7:00 по расписанию не вылетел авиарейс Самара - Сочи - Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

На рейс было зарегистрировано 124 пассажира.

По данным прокуратуры, задержка вылета произошла по причине плохой погоды, из-за которой самолет не смог вовремя вылететь в Курумоч из аэропорта города Худжанда (Таджикистан).

Пассажиры прождали вылета более 10 часов. За это время 57 из них разместили в гостинице, остальные находились дома. В итоге авиарейс отправился в путь в 17:25.

Соблюдение прав пассажиров контролировалось Куйбышевской транспортной прокуратурой.