16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" победила "Ижсталь" - 4:1 Главным тренером "Ладьи" назначен Владимир Маленьких "Лада" победила "Молот-Прикамье" - 3:1 "Ладья" в повторной игре уступила "Кузнецким Медведям" "Ладья" разгромила "Кузнецких Медведей" - 8:1

Хоккей Спорт

Главным тренером "Ладьи" назначен Владимир Маленьких

ТОЛЬЯТТИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 149
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейный клуб "Лада" и главный тренер "Ладьи" Олег Белкин приняли решение о прекращении контракта по обоюдному согласию сторон. Главным тренером "Ладьи" назначен Владимир Маленьких, ранее входивший в штаб команды, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Помощником Владимира Евгеньевича станет Денис Афанасьев, возглавлявший "Ладу-Весту", место которого займет Евгений Сафронов.

"После уверенного старта сезона мы ждали от молодежной команды более стабильной игры и борьбы за место в плей-офф, но, к сожалению, этого не произошло. Анализ динамики результатов и тренировочного процесса "Ладьи" руководством клуба совместно с Олегом Белкиным привел к решению о прекращении контракта и смене главного тренера команды. Мы благодарим Олега Георгиевича за проделанную работу. Новым главным тренером "Ладьи" назначен Владимир Маленьких", - прокомментировал ситуацию спортивный директор "Лады" Владимир Кречин.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5