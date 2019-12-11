Хоккейный клуб "Лада" и главный тренер "Ладьи" Олег Белкин приняли решение о прекращении контракта по обоюдному согласию сторон. Главным тренером "Ладьи" назначен Владимир Маленьких, ранее входивший в штаб команды, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Помощником Владимира Евгеньевича станет Денис Афанасьев, возглавлявший "Ладу-Весту", место которого займет Евгений Сафронов.

"После уверенного старта сезона мы ждали от молодежной команды более стабильной игры и борьбы за место в плей-офф, но, к сожалению, этого не произошло. Анализ динамики результатов и тренировочного процесса "Ладьи" руководством клуба совместно с Олегом Белкиным привел к решению о прекращении контракта и смене главного тренера команды. Мы благодарим Олега Георгиевича за проделанную работу. Новым главным тренером "Ладьи" назначен Владимир Маленьких", - прокомментировал ситуацию спортивный директор "Лады" Владимир Кречин.