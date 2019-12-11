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Происшествия

В Самаре прокуроры за день закрыли два игровых салона

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 декабря, прокурорские работники обнаружили два игровых салона в Самаре.

Так, прокуратура Промышленного района вместе с полицейскими обнаружила незаконно организованные азартные игры в доме №117 на ул. Физкультурной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

Полицейские изъяли 15 игровых компьютеров, два терминала оплаты и один компьютер администрации.

Сейчас ведется проверка, призванная установить наличие или отсутствие состава какого-либо преступления.

Ход и результаты доследственной проверки контролирует прокуратура Промышленного района.

Прокуратура Кировского района также вместе с полицией обнаружила игорное заведение на ул. Победы, 125. Здесь находились 19 компьютеров со специальными программами. Все они изъяты. В зале во время проверки были один посетитель и администратор. По этому факту также ведется доследственная проверка.

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