Под утро на ул. Гагарина в Самаре обгорели две иномарки

В среду, 11 декабря, в 4:39 в Пожарную охрану поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома № 124 по ул. Гагарина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС Росcии по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горел автомобиль Mazda и огонь повредил находившийся поблизости автомобиль Hyundai Elantra.

В борьбе с огнем участвовали восемь человек, которые использовали две автоцистерны. Пожар был ликвидирован в 4:53.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.