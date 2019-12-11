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Пожары Происшествия

При пожаре в доме в селе Большечерниговского района пострадал подросток

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 декабря, в 8:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Полевой, 24 в пос. Петровский Большечерниговского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, пожару, площадь которого составила 80 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении дома участвовали 12 человек, которые ликвидировали пожар в 10:14.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара пострадал 17-летний подросток.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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