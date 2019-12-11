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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Знаменитое имя "Нива" возвращается в семью АвтоВАЗа

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал сообщение о том, что АвтоВАЗ и General Motors подписали соглашение о выкупе АвтоВАЗом у американской компании 50-процентной доли совместного предприятия GM-AVTOVAZ, расположенного в Тольятти.

"Полный выкуп АвтоВАЗом совместного предприятия GM-Avtovas - позитивное и во многом символичное для предприятия решение. Оно говорит, прежде всего, о том, что наш автогигант чувствует себя уверенно и полностью перешел к политике наращивания своего присутствия на рынке, - отметил губернатор. - Рассчитываю, что сделка будет завершена в ближайшее время и предприятие будет на 100% принадлежать АвтоВАЗу".

При этом глава региона подчеркнул, что принятое решение не отразится на производственном процессе - оба коллектива, как АвтоВАЗа, так и СП, продолжат выполнять поставленные ранее задачи.

"Исходя из соглашения, СП в течение определенного временного периода продолжит выпускать и продавать автомобили "Нива" под брендом Chevrolet. Позднее "Нива" получит шильд Lada, а совместное предприятие будет переименовано. Это означает, что знаменитое имя "Нива" возвращается в семью АвтоВАЗа", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров также отметил, что схема управления СП "50×50" была не в полной мере эффективна, и это сказывалось на стратегическом управлении предприятием: "Таким образом, сделка даст позитивный импульс развитию АвтоВАЗа и всего автомобильного кластера Самарской области".

"В рамках соглашения в модельном ряду АвтоВАЗа появляется второй настоящий внедорожник. Он органично дополнит "Лада 4×4", поддержит будущее развитие автозавода. Исторически производственные процессы совместного предприятия глубоко связаны с основной промышленной площадкой АвтоВАЗа в Тольятти, и это очень хорошая стартовая позиция для будущих разработок, направленных на развитие линейки популярных автомобилей "Нива", - резюмировал глава региона.

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