Сотрудники "Губернии" получили награды Самарской губернской думы

В год своего 10-летия ТРК "Губерния" продолжает получать подарки. В стенах телерадиокомпании состоялось награждение сотрудников ТРК от лица председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова. Он вручил дипломы и благодарности корреспондентам, операторам, режиссерам, дизайнерам, редакторам, а также сотрудникам финансовой и юридической служб телерадиокомпании. Почетной грамоты удостоилась главный редактор "Губернии" Татьяна Прокопавичене.

Геннадий Котельников подчеркнул, что он давно знает сотрудников и тот достойный продукт, который выдает "Губерния": " Коллектив у вас работоспособный. Мне кажется, вы очень дружны и в понимании своей работы, и в понимании отношения к делу. Это очень важно".

Вот так дружно "Губерния" работает уже на протяжении 10 лет. За это время телерадиокомпания успела получить свыше 60 престижных наград и смогла завоевать доверие 3 млн теле- и радиослушателей. Кроме того, сегодня сайт "Губернии" набирает более миллиона просмотров, а аудитория телерадиокомпании во всех соцсетях превышает 100 тысяч.

С переходом на цифру у жителей региона появилась возможность смотреть "Губернию" не только на 21-й кнопке в кабеле, но и на 9-й - в эфире первого цифрового мультиплекса на канале ОТР.