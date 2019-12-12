Самарский "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" успешно стартовал с Плесецка

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В среду, 11 декабря, ракета-носитель "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" успешно стартовала с космодрома Плесецк с навигационным спутником "Глонасс-М" на борту, сообщает Роскосмос.

Фото: Роскосмос