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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" успешно стартовал с Плесецка

АРХАНГЕЛЬСК. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 декабря, ракета-носитель "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" успешно стартовала с космодрома Плесецк с навигационным спутником "Глонасс-М" на борту, сообщает Роскосмос.

Фото: Роскосмос

Отделение спутника от разгонного блока прошло штатно после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока "Фрегат".

Спутники "Глонасс-М" составляют основу орбитальной группировки системы ГЛОНАСС. Они обеспечивают наземных, морских, воздушных и космических потребителей навигационной информацией и сигналами точного времени.

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