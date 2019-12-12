"Лада" победила "Ижсталь" - 4:1

В среду, 11 декабря, ХК "Лада" на домашнем льду одержал победу над "Ижсталью" - 4:1.

На матч с "Ижсталью" тольяттинцы вышли не в оптимальном составе: так, на раскатке получил травму Артурс Озолиньш, а еще нескольким игрокам был предоставлен отдых перед предстоящими матчами с "Нефтяником" и "Торосом"

Хозяева повели в счете уже на 2-й минуте: Артем Артемов прошел по правому флангу и бросил (1:0).

В середине периода Филипп Толузаков в большинстве удвоил преимущество волжан: после его броска Савелий Кононов, прикрытый игроками обеих команд, вовремя не среагировал на него - 2:0.

Вратарь "Лады" Сергей Коробов, по сути, серьезно в игру в стартовой трети не вступал.

Начало второго периода гости провели активно, но извлечь из этого выгоду не смогли. Хозяева же, в середине матча получившие преимущество в двух игроков, реализовали его: Константин Майоров добил шайбу, которую Кононов отбил после броска Михаила Чурляева - 3:0.

В концовке матча соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала экс-ладовец Иван Сухих лишил "сухаря" Коробова, а затем Александр Тимирев отправил шайбу в пустые ворота "Ижстали", установив окончательный счет - 4:1 победа "Лады".