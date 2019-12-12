16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" победила "Ижсталь" - 4:1 Главным тренером "Ладьи" назначен Владимир Маленьких "Лада" победила "Молот-Прикамье" - 3:1 "Ладья" в повторной игре уступила "Кузнецким Медведям" "Ладья" разгромила "Кузнецких Медведей" - 8:1

Хоккей Спорт

"Лада" победила "Ижсталь" - 4:1

ТОЛЬЯТТИ. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 декабря, ХК "Лада" на домашнем льду одержал победу над "Ижсталью" - 4:1.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На матч с "Ижсталью" тольяттинцы вышли не в оптимальном составе: так, на раскатке получил травму Артурс Озолиньш, а еще нескольким игрокам был предоставлен отдых перед предстоящими матчами с "Нефтяником" и "Торосом"

Хозяева повели в счете уже на 2-й минуте: Артем Артемов прошел по правому флангу и бросил (1:0).

В середине периода Филипп Толузаков в большинстве удвоил преимущество волжан: после его броска Савелий Кононов, прикрытый игроками обеих команд, вовремя не среагировал на него - 2:0.

Вратарь "Лады" Сергей Коробов, по сути, серьезно в игру в стартовой трети не вступал.

Начало второго периода гости провели активно, но извлечь из этого выгоду не смогли. Хозяева же, в середине матча получившие преимущество в двух игроков, реализовали его: Константин Майоров добил шайбу, которую Кононов отбил после броска Михаила Чурляева - 3:0.

В концовке матча соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала экс-ладовец Иван Сухих лишил "сухаря" Коробова, а затем Александр Тимирев отправил шайбу в пустые ворота "Ижстали", установив окончательный счет - 4:1 победа "Лады".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5